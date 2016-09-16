وصف عمدة لندن، صادق خان، المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، بأنه “ناقص الفهم”، وفقاً لصحيفة “بيزنس ستاندرد” البريطانية.

وقال “خان” خلال جولة بأمريكا الشمالية: “دونالد ترامب قال إن المسلمين من جميع أنحاء العالم لن يكون مرحبا بهم داخل الولايات المتحدة. إنه أمر لا ينم فقط عن نقص فهم، وعدم إدراك الدولة العظيمة (الولايات المتحدة) وتاريخها وإرثها، بل أنه يصب في مصلحة داعش، لأنه يعني أنه ليس ممكنا أن تكون ليبراليا غربيا ومسلما”.

واستطرد: “أعتقد أنه من المهم أن تحتفظ الولايات المتحدة بدورها كمنارة للتسامح والاحترام والتعددية، ومن المهم للأجانب البقاء بعيدا عن الانتخابات، آمل أن تفوز المرشحة الأفضل بأغلبية مريحة”.

ولاحقا، قال خان إنه لا يمانع لقاء ترامب أثناء جولته بالولايات المتحدة، بجانب مرشحي الرئاسة الآخرين.

وألقى عمدة لندن خطابا الخميس في قمة بمدينة مونتريال الكندية حول التقدم العالمي بحضور رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو قبل زيارة إلى شيكاغو ونيويورك كجزء من جولة تستغرق 5 أيام.

يذكر أن خان ارتبط بمشادة مع ترامب في وقت سابق من هذا العام بسبب دعوة المرشح الجمهوري فرض حظر على دخول المسلمين الولايات المتحدة.