وصفت صحيفة “لاستامبا” الايطالية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي وصل الى الحكم بانقلاب عسكري بأنه “الرئيس الأخرق”، وذلك في تعليقها على لقائه مع بابا الفاتيكان مؤخراً.

ورصد تقرير تلفزيوني لقناة الشرق المصرية الاهانات المتتالية التي يتعرض لها السيسي، مشيرة الى أن من بينها تجاهل رئيسة وزراء بريطانيا لاتصالات من السيسي استمرت ثلاث أسابيع حتى قبلت أخيراً أن يتحدث اليها ويُهنئها بتوليها لمنصب رئيسة الوزراء.

وعرضت قناة أمريكية صورة للسيسي في إعلان للبيع، كما تجاهل رئيس وزراء ايطاليا كلمة السيسي وتركه يتحدث وحده ولم يكلف نفسه حتى عناء وضع سماعة الترجمة ليفهم ولو جزءاً مما يقول السيسي، مفضلاً أن يلعب بهاتفه النقال وينظر الى السقف بدلا من الاصغاء للسيسي.

وانتهت قناة الشرق في تقريرها الى القول إن “السيسي كالأجرب الذي يتجنبه كل الأصحاء من حوله”.