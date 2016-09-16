أظهر تسجيل مصور لحظة قيام شرطي بإطلاق النار على كلب هاجمه أثناء مهمة له في أحد المنازل، للبحث عن شخصين مطلوبين للعدالة بعد أن علما بوجودهما في منزلها.

ويظهر الفيديو الشرطي وزميله وهما يقفان عند باب المنزل بعد أن طلبا أحد الأشخاص للمثول أمامهما. وبعد عدة ثوان ظهر كلب من داخل المنزل ووقف بالباب وبدأ ينبح على الشرطي الذي حاول تهدئته بالعصا قبل أن يهاجم الكلب الشرطي الآخر الذي بادره بإطلاق النار ليسقط الكلب صريعاً.

وقالت صاحبة الكلب ألينا ستيلي بأن كلبها شعر بالخطر الأمر الذي دفعه للنباح ومهاجمة الشرطي.

وأضافت ستيلي بأنها تشعر بالفاجعة الشديدة لفقدانها كلبها الذي كانت تعتبره أعز صديق لها. بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية

وصرح ناطق باسم شرطة كالدويل مبرراً ما حدث: “يتلقى أفراد الشرطة دورة تدريبية على كيفية التعامل مع الحيوانات وأعتقد بأن الشرطي الذي أطلق النار على الكلب لم يخضع لهذه الدورة التدريبية”.