أثارت صورة نشرتها المغنية شاكيرا على “انستغرام”، حيرة عشاق المغنية الكولومبية وسخريتهم في ذات الوقت، وانهالت التعليقات على الصورة بمختلف لغات العالم، بين متسائل ومازح.

وبدت في الصورة “شاكيرا” وهي تضع طلاء الأظافر خلال فترة استراحتها داخل أستوديو لتسجيل أغنية جديدة، فانتبه متابعوها الذين تجاوزوا 24 مليون إلى وجود أداة بلاستيكية طويلة بنفسجية اللون تشبه إحدى الأدوات الجنسية.

وتستعد صديقة لاعب برشلونة والمنتخب الإسباني جيرارد بيكيه، لإطلاق ألبوم جديد بعد توقف دام عامين، وكانت آخر أغنياتها تلك التي شاركت بها ريهانا Can’t Remember to Forget You.