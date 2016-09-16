“وطن-خاص-وعد الأحمد” قطع شاب روسي مسلم، يُدعى “بولات نصيب الله” (24 عاماً)، 6 دول على دراجة هوائية ليصل إلى مكة المكرمة، من أجل أداء مناسك الحج.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يُظهر الشاب مرتدياً إزار الحج إلى جانب دراجته، ووقف حوله عدد من الشبان السعوديين يهنئونه بالسلامة.

ويُرى الشاب الروسي وهو يحمل حقيبته وجواز سفره ويسير خطوات فيما يتحدث معه أحد الشبان بالإنجليزية ثم يدخل أحد المطاعم ويسأله أحدهم عن الدول التي قطعها بالدراجة وصولاً إلى المملكة فيذكر منها أذربيجان وتركيا وقبرص ومصر والأردن.

وكان رحالة آخر صيني يدعى “ما باوتشنج” قد وصل بدراجته الهوائية إلى العاصمة السعودية الرياض الشهر الماضي قادماً من الصين وماراً بعدة دول لأداء فريضة الحج.