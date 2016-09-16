أرسل الفنان رامز جلال، رسالة تهديد بشكل ساخر للفنان أحمد حلمي بعد تصريحه بأنه لا يرد على تليفوناته قبل شهر رمضان بأربعة أشهر لمحاولة هروبه من مقالبه التي يقدمها خلال برنامجه في رمضان.



وأعاد رامز نشر الفيديو الذي يقول حلمي به هذا الكلام عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات معلقا عليها قائلا: “الحل الوحيد علشان اجيبك البرنامج هو اني اخد منى زكي رهينة”.



يذكر أن “رامز” أرسل هذا التهديد الساخر لـ”حلمي”، بعد إجابة الأخير على سؤال أحد متابعيه، حول كيفية هروبه من مقالب “رامز”.