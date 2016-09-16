تستجوب السلطات الإيطالية 4 رجال بخصوص انتحار امرأة بعد انتشار فيديو جنسي لها قبل عام وتغيير سكنها لمدينة توسكانا واستقالتها من عملها ومحاولة تغيير اسمها، ولكن ما لبث الكابوس أن لاحقها فأنهت حياتها يوم الثلاثاء الماضي.

ووجدت السلطات جثة تيزيانا كانتون ذات الـ31 عام في بيت إحدى قريباتها في مدينة نابولي.وفقاً لصحيفة التليجراف

وكانت كانتون قد أرسلت الفيديو لبعض الأصدقاء ومنهم صديقها القديم لتثير غيرته، ولكن تم نشر الفيديو على الإنترنت ورآه نحو مليون شخص، بحسب الصحيفة البريطانية اليوم الجمعة.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي: “ليس لدينا الكثير لنعمله كحكومة، فهي معركة ثقافية بالأساس، وكذلك معركة اجتماعية وسياسية. نحن ملتزمون بالمحاولة لفعل كل ما بوسعنا… العنف ضد المرأة ليست ظاهرة عصية على الاستئصال”.

وقالت الصحيفة إنه خلال العام الماضي، تم امتهان كانتون والسخرية منها، فتم طباعة عبارتها “أنت تصور؟ برافو!” في الفيديو على “التيشيرتات” وأغلفة الهواتف المحمولة وأشياء أخرى.

وبعد قضية طويلة في المحاكمة، حصلت كانتون على “حق النسيان” وأمرت المحكمة بمسح الفيديو من مواقع الإنترنت المختلفة ومواقع البحث وفيسبوك، ولكن المحكمة أمرت المدعية بدفع 20 ألف يورو كمستحقات قانونية، والتي قال عنها الإعلام الإيطالي “إهانة أخيرة” قد تكون دفعتها للانتحار.

ونقلت التليجراف عن نظيرتها الإيطالية الماتينو “لماذا لا زالت هذه الصور موجودة؟ لماذا لا زال بإمكان الناس السخرية والضحك على هذه الشابة التي أنهت حياتها بسبب الإذلال الذى عانته؟”

وقالت الصحيفة إن أسرة الضحية طالبت القضاء بوضع نظام يعمل على الحد من التشهير حتى لا تذهب حياتها عبثًا.