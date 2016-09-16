نشر موقع ” ليف ليك” الإلكتروني، مقطع فيديو صادم، صورته كاميرا إحدى السيارات يظهر لحظة انفجار سيارة مسرعة على مفترق طرق في الصين.

ويظهر المقطع لحظة توقف السير عند إشارة المرور قبل أن تبدأ السيارات بالتحرك ببطء. ولم تمض سوى لحظات عديدة حتى ظهرت سيارة مسرعة تجاوزت الإشارة الحمراء وانفجرت دون سابق إنذار عند مفترق الطرق حيث تحولت إلى كتلة من اللهب وتطايرت منها الشظايا في جميع الاتجاهات.

وتكهن العديد من متابعي الفيديو في تعليقاتهم حول سبب الانفجار حيث قال أحدهم بأن الانفجار قد يكون نتيجة لتسرب الوقود من خزان السيارة، بينما قال آخر بأن سرعة السيارة الزائدة تسببت بالارتطام بسيارة أخرى الأمر الذي أدى إلى انفجارها على الفور.

ولم يعرف إن كان السائق تعرض لأي إصابات خطيرة، غير أن الشرطة بدأت بالتحقيق في ملابسات الحادث فور إخلاء الشارع من حطام السيارة. بحسب صحيفة الديلي ستار البريطانية