شنّ خطيب الجمعة في طهران آية الله احمد خاتمي، هجوماً حادّاً على السعودية، قائلاً “ان جرائم تنظيم داعش الارهابي هي صنيعة لافكار الوهابية السخيفة”.

واعرب خاتمي عن امله بان يقيم العالم الاسلامي “الاحتفالات بانهيار نظام آل سعود قريبا”.

وقال: “ان الفكر الوهابي هو الذي يسود السعودية اليوم حيث يعلمون الاطفال على تكفير المسلمين ويجب قطع رؤوسهم وهذا الفكر هو الذي صنع التكفيريين وجرائم داعش اليوم قد انبثقت عن الفكر الوهابي السخيف”.

واعرب خاتمي عن ارتياحه لانعقاد مؤتمر غروزني بمشاركة علماء الازهر وعدد آخر من العلماء السنة “الذين اعلنوا صراحة ان الاسلام برئ من الوهابية التي لاصلة لها بالاسلام مطلقا”.كما قال

ولفت الى ان “نظام آل سعود الذي قام منذ 280 عاما اعتمد منذ اوائل نشوئه على الوحشية والقتل واعمال السلب والنهب وان ما يحدث في اليمن يجسد صورة واضحة عن جرائم آل سعود طيلة هذه الفترة”.بحسب خامنئي

واضاف، ان ارتكاب المجازر وشن الهجمات يمثل الاساس لنظام آل سعود وان هذه الحكومة المعادية للانسانية والاسلام والقرآن الكريم اقامت علاقات الصداقة مع الصهاينة منذ فترة طويلة وقدمت الدعم لهم خلف الكواليس في شن عدوانهم على لبنان وغزة.

ووصف ممارسات آل سعود بمثابة وصمة عار على جبينهم “وهؤلاء قد خانوا الحرمين الشريفين وليس كما يزعمون خادم الحرمين”.