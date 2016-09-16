أعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، 3 شبان، أحدهم أردني، بإطلاق نيران أسلحتها الرشاشة صوبهم، في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة، وتل رميدة وسط الخليل، ومدخل مستوطنة “كريات اربع” الجاثمة على اراضي الخليل.

ففي آخر تطور، أعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، شابا في منطقة تل رميدة وسط الخليل، حيث تركه جنود الاحتلال ينزف على الأرض دون إسعافه، حتى استشهاده بذريعة تنفيذ عملية طعن.

وقد هرعت إلى المنطقة قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ومنعت الطواقم الطبية الفلسطينية من دخول تل رميدة بذريعة أنها عسكرية مغلقة.

وقالت مصادر صحفية فلسطينية إن الشهيد هو علاء شريف أبو رجب (16 عاما).

إعدام شاب وإصابة خطيبة في مكان استشهاد شقيقتها

كانت قوات الاحتلال الاسرائيلي، أعدمت، عصراً، الشاب فارس موسى محمد الخضور (20 عاما)، فيما أصابت خطيبته رغد عبد الله عبد الله خضور (18 عاما)، بنيران الاحتلال التي انهمرت على سيارتهما قرب مدخل مستوطنة “كريات اربع” في الخليل المحتلة.

وأكّدت مصادر محلية المصابة رغد الخضور، هي شقيقة الشهيدة مجد الخضور التي استشهدت في محاولة دهس في ذات المكان وهو مدخل مستوطنة “كريات أربع” في مدينة الخليل.

باب العامود .. إعدام شاب أردني

وفي القدس، استشهد المواطن الاردني سعيد عمرو (28 عاما) بنيران الاحتلال في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة بحجة محاولته تنفيذ عملية طعن.

ولم يصدر عن الاردن –حتى كتابة هذا الخبر- أي موقف فيما يتعلق بإعدام الشاب الاردني سعيد عمرو.

الرئاسة الفلسطينية تدين ..

أدانت الرئاسة الفلسطينية اليوم الجمعة، الجرائم المرتكبة من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، والتي كان آخرها إعدام ثلاثة مواطنين على الأقل في مدينتي القدس والخليل.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة: “إن هذه الجرائم وهذا القتل، الذي تسبب بسقوط مزيد من الشهداء يؤكد مجددا أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في سياسة التصعيد، وتجاهل الجهود السياسية والدبلوماسية المبذولة حاليا، والرامية إلى الخروج من حالة الجمود السياسي الراهن؛ بسبب مواقف هذه الحكومة المتعنتة”.

وأضاف: “إن هذه الجرائم، وهذا الاستفحال في القتل واستباحة الدم الفلسطيني يعتبر ردا إسرائيليا على هذه الجهود الدولية”.

وتابع الناطق الرسمي باسم الرئاسة: “في ضوء هذا التصعيد ندعو المجتمع الدولي للتدخل العاجل لوقف هذه الجرائم، ولتوفير الحماية العاجلة لشعبنا، ولوقف سياسة الإعدامات الميدانية”.

حماس: دماء الشهداء ستكون وبالاً على الاحتلال

أدان الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الدكتور/ سامي أبو زهري؛ عمليات الإعدام الميداني التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي اليوم في القدس والخليل.

وأكد ابو زهري أن هذه الجرائم لن تفلح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني، وأن هذه الدماء الطاهرة ستكون وبالاً على الاحتلال ووقوداً مباركاً لانتفاضة القدس، وتدعو الحركة إلى استمرار المواجهة والتصعيد ضد جنود الاحتلال والمستوطنين انتقاماً لدماء الشهداء الأبرار.