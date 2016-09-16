كشفت قائمة مجلة “فوربس” للأشخاص الأغنى في العالم لعام 2016 أن الفنانة صوفيا فيرغارا هي الممثلة التلفزيونية الأعلى أجراً في العالم.

وجاءت بطلة مسلسل Modern Family على رأس قائمة الممثلات بعد أن حصدت 43 مليون دولار خلال عام 2016، قبل خصم الضرائب والرسوم، وذلك بحسب صحيفة The Independent البريطانية.

فيما أعلنت مجلة فوربس أن الفجوة في الأجور بين الجنسين في هذه القائمة أقل بكثير من حقيقة صناعة الأفلام؛ ففي الحقيقة، حصد دواين جونسون –أعلى ممثلي الأفلام أجراً- حوالي 20 مليون دولار أكثر من جينيفر لورانس –أعلى ممثلات الأفلام أجراً-.

بينما حصدت كالي كوكو –ثاني أعلى الممثلات أجراً- حوالي نصف أجر فيرغارا، وعلى الرغم من ذلك؛ فهي مازالت تحصل على مليون دولار في الحلقة الواحدة.

وبحسب ما نقل موقع هافينغتون بوست تصدّر زميلها في نفس المسلسل، جيم بارسون، قائمة أعلى ممثلي التلفزيون الرجال أجراً في 2015 بعد أن وصل دخله إلى 29 مليون دولار.

ومن الطبيعي أن يحدث هذا الفرق بين الجنسين، وذلك لأن فرق عمل في المسلسلات يتفاوضون على أجورهم معاً؛ بينما يتفاوض ممثلو الأفلام على أجورهم بشكلٍ منفصل.

من جانبها، صرحت ماديلين بيرج –المتحدثة باسم مجلة فوربس- لصحيفة الإندبندنت البريطانية قائلة: “الفجوة بين أجور الممثلين والممثلات في الأعمال التلفزيونية هي أقل بكثير من نظيرتها في عالم الأفلام؛ لأن فريق العمل في المسلسل يجتمعون للتفاوض على عقودهم معاً”.

وتابعت قائلةً: “حصلت صوفيا فيرغارا على نفس أجر نظيرها من الرجال في مسلسل Modern Family، كذلك تحصل كالي كوكو على مليون دولار في الحلقة الواحدة من مسلسل The Big Bang Theory، وهو نفس الأجر الذي يحصل عليه جيم بارسون”.

وأضافت: “رغم ذلك، ليس هناك ما يكفي من فرق العمل المتوازنة والممثلات عاليات الأجور لتغطية الفجوة تماماً، ومع ذلك، تمكنت صوفيا فيرغارا من التغلب على أرباح جميع نظرائها من الفنانين الرجال، بفضل نهجها الذكي وأسلوبها في إدارة أعمالها؛ حيث يأتي الجزء الأكبر من دخلها عن طريق العقود الدعائية الضخمة والإعلانات.