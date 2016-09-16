قالت الناشطة السياسية اليمنية، توكل كرمان، إنّ “نظام الملالي حول ويحول الأقليات الشيعية خارج إيران إلى ميليشيات مسلحة خادمة للمشروع الإيراني التوسعي”.مضيفةً أنّ المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان، أول ضحايا النفوذ الإيراني في المنطقة العربية.

وقالت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “وزير خارجية إيران يدعو العالم عبر نيويورك تايمز إلى مشاركة النظام الإيراني في حروبه التوسعية تحت الغطاء الطائفي بدعوى تخليصه من الوهابية”.

وتابعت: “على العالم أن يدرك أن نظام الملالي حول ويحول الأقليات الشيعية خارج إيران إلى ميليشيات مسلحة خادمة للمشروع الإيراني التوسعي للأسف، وقد خلق بذلك صراعات متنامية على أساس طائفي بغيض في كل بلد طالته يده ونفوذه”.

وأضافت: “المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان أول ضحايا النفوذ الإيراني في المنطقة، والأكيد أن نظام الملالي الكهنوتي لا يمثل بديل للتطرف ولا يكافح عبره، ‏والأكيد أيضاً أن الشعب الايراني سيكون بحال أفضل دون نظام الملالي والمنطقة والعالم، والتخلص منه ووضع حد له مسؤولية الجميع”.