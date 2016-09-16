بعد تكرار حالات انفجارات وحريق أثناء استخدام جهاز “سامسونغ غالاكسي نوت 7” الجديد، أعلنت لجنة سلامة المستهلك الأميركية، عن سحب حوالي مليون جهاز.

ونقل موقع “ياهو” عن اللجنة قولها إنها قد رصدت 92 حادثة نتجت عن بطاريات “نوت 7″، بينها 26 حالة احتراق و55 حالة تسببت في خسائر، بينها اشتعال النيران في السيارات ومرائب السيارات.

ويأتي استدعاء مليون جهاز من قبل اللجنة في سياق عملية استدعاء موسعة شملت مليونين ونصف مليون جهاز، والتي مست مداخيل وسمعة العملاقة التكنولوجية الكورية وأكبر شركات العالم من حيث المبيعات.

ومن جهتها، أطلقت الشركة الكورية “سامسونغ” استدعاءً لكل الأجهزة، ملتمسة من العملاء إغلاقها وإعادتها فوراً.

ووعدت بأن تكون الأجهزة الجديدة متاحة الأسبوع المقبل في الولايات المتحدة.

وكانت “سامسونغ” قد أطلقت نداءً عالمياً لكل زبائها بإرجاع أجهزة هاتفها اللوحي “غالاكسي نوت 7” فوراً، بعدما تعددت التقارير حول إصابات نتجت عن احترار أو احتراق الجهاز. وذلك بسبب خلل في البطارية يؤدي إلى احتراره أثناء شحنه.

وكانت الشركة قد اقترحت على المستخدمين في عشر دول إرجاع الجهاز الجديد مقابل جهاز مؤقت يستخدمونه إلى حين وصول المجموعة الجديدة. لكن الكثيرين فضلوا الاحتفاظ بأجهزتهم المصابة إلى حين وصول الأجهزة التي ستعوضها.