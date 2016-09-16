“وطن – ترجمة خاصة” قالت القناة “السابعة” الإسرائيلية، إنه حال فوز المرشح للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، سوف تكون هناك فرصة ذهبية للقضاء مرة واحدة وإلى الأبد على حلم الدولة الفلسطينية، معتبرة أن تحقيق هذه الرغبة الإسرائيلية في ظل وجود ترامب في البيت الأبيض سيتحقق بكل سهولة.

وأضافت القناة في تقرير ترجمته “وطن” أن الحديث عن الاستيطان وأن المستوطنين عقبة في طريق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين أمر دائما ما يثير ضجة في إسرائيل والخارج، معتبرة أن القضاء على المستوطنات في الضفة الغربية وطرد سكانها داخل الخط الأخضر متطلبات تلقى دعما هائلا في العديد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة. فلماذا يوافق العرب على أقل من ذلك؟

وأوضح التقرير العبري أن وجود المواطنين اليهود في الدولة الفلسطينية كابوس وكابوس لجميع اليهود، حيث أنه لا يمكن في دولة عربية واحدة يعيش في هدوء نسبي اليهود مع غيرهم، ولا يمكن تخيل حياتهم سوى في الأحياء اليهودية أو مجتمعات بأكملها حيث يمكن لليهود العمل والتعلم وممارسة حياة طبيعية وإذا لم يكن هناك دولة من هذه الدول في جميع أنحاء الشرق الأوسط، فإن السبب في أنها تنشأ فجأة في دولة فلسطينية أمر صعب، لا سيما وأن الهدف أن يعيش اليهود والعرب في محبة وسلام، لكن الأفضل أن يعيش العرب في إسرائيل.

واعتبر التقرير أن تكلفة طرد نصف مليون من اليهود من منازلهم في الضغة الغربية تتراوح ما بين 12 إلى 14 مليار دولار، وبعد عقد من الزمن لا يوجد حل وفي هذه المرة سترتفع التلكلفة لنحو نصف تريليون أي حوالي 500 مليار دولار وحتى المملكة العربية السعودية ستواجه صعوبات في تمويل ذلك.

وأكد التقرير أن حلم الدولة الفلسطينية يراود الكثيرين في العالم العربي، خاصة لدى أولئك الذين يريدون تبديد أي سيادة يهودية في المنطقة العربية، معتبرا أن الجميع يعلم أنه ليس هناك حل للقضية الفلسطينية، فضلا عن مشكلة اليهود الذين يريدون إقامة جيب أوروبي في بلاد الشام وشعروا بخيبة أمل.

واختتم التقرير بأن انهيار هيلاري كلينتون هذا الأسبوع يبشر بإمكانية أن يكون رئيس الولايات المتحدة المقبل دونالد ترامب وإذا كان هذا سوف يكون من الممكن تطبيق السيادة الإسرائيلية على جميع الأراضي الواقعة تحت سيطرة إسرائيل الآن، وإزالة مرة واحدة وإلى الأبد فكرة إقامة دولة عربية.