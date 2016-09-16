اعتبر الدّاعية السعوديّ عائض القرني، أن السبب في نجاح موسم الحج لهذا العام بنسبة 100% “غياب إيران الدولة الصفوية المجوسية أم الفتن والإرهاب في العالم”.

وكتب “القرني” على حسابه في تويتر: ” نجح حج هذا العام بنسبة100/100والسبب بعدتوفيق الله غياب إيران الدولةالصفوية المجوسية أم الفتن والإرهاب في العالم #الحج_بدون_ايران_تنظيم_وامان”.

نجح حج هذا العام بنسبة100/100والسبب بعدتوفيق الله غياب إيران الدولةالصفوية المجوسية أم الفتن والإرهاب في العالم #الحج_بدون_ايران_تنظيم_وامان — د. #عائض_القرني (@Dr_alqarnee) ١٣ سبتمبر، ٢٠١٦

وأضاف في تغريدةٍ أخرى: ” أبارك لـ #خادم_الحرمين_الشريفين ونائبيه ولرجال الأمن على نجاح موسم الحج هذا العام #الحج_بدون_ايران_تنظيم_وامان”.

أبارك لـ #خادم_الحرمين_الشريفين ونائبيه ولرجال الأمن على نجاح موسم الحج هذا العام #الحج_بدون_ايران_تنظيم_وامان pic.twitter.com/XELQxnK9Q9 — د. #عائض_القرني (@Dr_alqarnee) ١٣ سبتمبر، ٢٠١٦

وشكر القرني كل مسؤول من مدني وعسكري ساهم في خدمة ضيوف الرحمن.

شكرًا لكل مسؤول من مدني وعسكري ساهم في خدمة ضيوف الرحمن وتقبل الله من الجميع #كلمه_شكر_لمن_ساهم_بنجاح_الحج — د. #عائض_القرني (@Dr_alqarnee) ١٤ سبتمبر، ٢٠١٦

تجدر الاشارة إلى أن الداعية القرني قال إن التحقيقات الفلبينية أثبتت أن إيران تقف وراء محاولة اغتياله الأخيرة التي تعرضت لها خلال زيارة الفلبين مطلع آذار الماضي.

وأضاف القرني الذي يُعدّ من أبرز الدعاة في العالمين العربي والإسلامي معلقا على دور إيران في محاولة اغتياله بالقول “يعني ان إيران تستهدف المسلمين وتستهدف الحجاج والمعتمرين”.

وتعرض القرني لمحاولة اغتيال أثناء إلقائه محاضرة دينية في مدينة زامبوانغا جنوبي الفلبين مطلع آذار الماضي، حيث أصيب في ذراعه جراء طلق ناري استهدفه وهو بالمحاضرة، وتبادلت الجهات الأمنية الفلبينية إطلاق النار مع الجاني وأردته قتيلاً.