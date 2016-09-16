قال الداعية الإسلامي، يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إنه عاش في قطر مرفوع الرأس دون مضايقات، مضيفاً أنه لو أراد المناصب لبقي في مصر.

وتابع القرضاوي في مقطع فيديو نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: ” عشت في قطر منتصب القامة مرفوع الهامة محفوظ الكرامة لا يستطيع أحد أن يتهمني أني نافقت يوما في حياتي.”

ولفت القرضاوي في تسجيله إلى أنه لو أراد المناصب لبقي في مصر حيث و”بتنازلات قليلة” لتمكن من تولي أعلى المناصب التي تولاها من هم دونه على حد تعبيره.