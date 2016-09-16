أدرجت الخارجية الأمريكية، القيادي في حركة المقاومة الاسلامية حماس، فتحي حماد، في التصنيف الخاص لما يسمى قائمة “الإرهاب الأجنبي”.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة إنها صنفت مسؤولا بارزا بحركة حماس الفلسطينية كـ”إرهابيين عالميين” .

وقالت الوزارة في بيان منفصل إن فتحي أحمد محمد حماد هو وزير داخلية سابق بحكومة حماس وإنه استخدم ذلك المنصب لتنسيق خلايا ” إرهابية” ، حسب وصفها.

وفتحي حماد، قيادي بارز في حركة «حماس»، تم تعيينه في مايو/ أيار 2009، بمنصب وزير الداخلية الفلسطيني ، خلفا للوزير الشهيد لسعيد صيام الذي اغتالته مقاتلات الاحتلال في يناير/ كانون الثاني 2009، خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.