أدرجت الخارجية الأمريكية، القيادي في حركة المقاومة الاسلامية ، ، في التصنيف الخاص لما يسمى قائمة “الإرهاب الأجنبي”.

 

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة إنها صنفت مسؤولا بارزا بحركة حماس الفلسطينية كـ”إرهابيين عالميين” .

 

وقالت الوزارة في بيان منفصل إن فتحي أحمد محمد حماد هو وزير داخلية سابق بحكومة حماس وإنه استخدم ذلك المنصب لتنسيق خلايا ” إرهابية” ، حسب وصفها.

 

وفتحي حماد، قيادي بارز في حركة «حماس»، تم تعيينه في مايو/ أيار 2009، بمنصب وزير الداخلية الفلسطيني ، خلفا للوزير الشهيد لسعيد صيام الذي اغتالته مقاتلات الاحتلال في يناير/ كانون الثاني 2009، خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع .