اكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية الدكتور هايل عبيدات، أنّ المؤسسة تتابع وتتحرى مدى دقة ما ورد في تقرير منظمة الاغذية الفيدرالية الامريكية من معلومات حول ري الفراولة المصرية بمياه الصرف الصحي.

واشار “عبيدات” -بحسب موقع رؤيا” الى وجود تنسيق مع السلطات المختصة في مصر وايضا الجهات المعنية في امريكا للوقوف على صحة ما ورد في التقرير من معلومات.

وأثبتت تحاليل طبية وجود بقايا براز بشري وحيوانات نافقة ومواد تستخدم في دفن الموتى في معظم المواد الغذائية التي تصدرها مصر، حيث خرج تقرير وزارة الزراعة الأمريكية بشأن الفراولة التي يتم ريها بمياه المجاري والتي تسبب الإصابة بمرض الكبد الوبائي فصيلة “إيه”.

كما وأشار التقرير أيضاً إلى أنه تم إكتشاف أن الخضار المجمدة المستوردة من مصر (الملوخية والسبانخ والبامية والبازلاء والفول الأخضر والخرشوف) يتم غسلها بمياه غير صرف صحي ” غير معالجة” مما قد يصيب متناوليها بمرض الكبد الوبائي لإحتوائها علي بقايا مخلفات بشرية.

وأشار التقرير الى إجراءات صارمة سوف تتخذها وزارة الزراعة الأمريكية حيال السلع المصرية الواردة الى أمريكا منها منع استيراد الفراولة او اي منتجات مصرية تم ريها بمياه الصرف الصحي ، ووضع شروط جديدة صارمة بشأن غسيل الخضار المجمدة التي تصل الى أمريكا من مصر ووجوب غسلها بمياه نقية مفلترة ومنع منعاً باتاً استيراد الجبن وخاصة الرومي والأبيض من مصر التي أثبتت التحليلات على احتوائها على مادة “الفورمالين” التي تستخدم في حفظ جثث الموتى بالإضافة الى أملاح يتم استخراجها من ملاحات بها بقايا حيوانات نافقة.

وأضاف التقرير أنه يتم استخدام الجير الأبيض الذي يستخدم في تركيب البلاط في تبيض الأرز المصري المستورد مما قد يصيب متناوليه بالتسمم والسرطان وأخيراً العصائر (المانجو والجوافة) التي تحتوي على ألوان ومكسبات طعم محرم استخدامها دولياً لتسببها في الفشل الكلوي وأمراض الكبد وضغط الدم، لذا يجب توخي الحيطة والحذر عند التفكير في تناول تلك المنتجات الفاسدة لتجنب الأمراض.