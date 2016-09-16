طالب الإعلامي يوسف الحسيني، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالسير على درب الرئيس الراحل أنور السادات في التعامل مع بعض المعارضين له، عبر ما أسماه بـ”الذبح”.

وقال الحسيني، خلال برنامج “السادة المحترمون”، المذاع على قناة “ONtv”: “السيسى في حاجة لانقلاب 71.. بالرغم من اختلافي مع السادات لكن أنا لو مكانه هعمل كدة”، متابعًا في رسالته للسيسي: “اقطع الرقبة واخلص”.

وأبدى الحسيني، رفضه تصريح السيسي، بأنه لا يتدخل في القضاء والإعلام، قائلًا: “لا ادخل في القضاء والإعلام.. وهو عارف إن ده رأيي”.

ولفت إلى أهمية تشكيل المجلس الوطني للإعلام، للحد مما اعتبره “حالة الفوضى”، قائلًا: “في ناس مينفعش تتعامل إلا بالقانون”، مؤكدًا في الوقت نفسه أهمية منع الحبس في قضايا النشر.