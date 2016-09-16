طالب الإعلامي ، الرئيس المصري ، بالسير على درب الرئيس الراحل في التعامل مع بعض المعارضين له، عبر ما أسماه بـ”الذبح”.

 

وقال الحسيني، خلال برنامج “السادة المحترمون”، المذاع على قناة “ONtv”: “السيسى في حاجة لانقلاب 71.. بالرغم من اختلافي مع السادات لكن أنا لو مكانه هعمل كدة”، متابعًا في رسالته للسيسي: “اقطع الرقبة واخلص”.

 

وأبدى الحسيني، رفضه تصريح السيسي، بأنه لا يتدخل في القضاء والإعلام، قائلًا: “لا ادخل في القضاء والإعلام.. وهو عارف إن ده رأيي”.

 

ولفت إلى أهمية تشكيل المجلس الوطني للإعلام، للحد مما اعتبره “حالة الفوضى”، قائلًا: “في ناس مينفعش تتعامل إلا بالقانون”، مؤكدًا في الوقت نفسه أهمية منع الحبس في قضايا النشر.