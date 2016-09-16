أكّد الكاتب والحقوقي الجزائري الدكتور أنور مالك، أن إيران تتمدد شيعيا في العالم العربي والإسلامي لتخريبه بحروب طائفية نجسة، قائلاً إن “من ينكر ذلك عن جهالة فعلموه أو عن عمالة فعاقبوه أو عن سفالة فأدبوه!”.

وقال في تغريدات متتابعة على حسابه في موقع “تويتر”، رصدتها “وطن”: “لا يوجد أغبي من مسلم يرى وقوفنا ضد مشروع إيران الهدام هو تطبيل للسعودية ويبلغ الغباء منتهاه لما يكون سعودي الجنسية ممن يتبجحون بالوطنية!”.

وأضاف:” كل مسلم يختزل هذه الغارة الكبرى على بني جلدته في مجرد صراع خاص بين #إيران و #السعودية سيظل يتهم من يتصدى لخطر #الملالي بالارتزاق من آل سعود!”.

وقال إنّ “ايران تذبح المسلمين وتخرب أوطانهم خدمة للصهيونية والكثير من العرب حكاما ومحكومين من لا يزالون يرددون أن عدوهم هي #إسرائيل فقط لتبرير ترددهم”.

وتابع قائلاً: “صهيونية تقتلنا وصفوية التي تدعي مقاومتها تذبحنا فما أحمق من يصفق لأحدهما وما أغبى من يبقى يفكر ب “من هو الأولى بالمواجهة” حتى يأتي دور مقتله”.

وأشار إلى أنّ “أمريكا سلمت العراق لإيران، لذلك من المستحيل أن تقف في وجه إيران في سوريا ولبنان واليمن.الخوف الآن أن تقوم أمريكا بتسليم إيران ما هو أهم”.

وعن مقال وزير الخارجية الايراني جواد ظريف، المنشور في صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، والذي هاجم فيه المملكة العربية السعودية عبر اتهامها “بنشر الوهابية”، قال أنور مالك: ” أثبت المقال الطائفي للوزير ظريف بنيويورك تايمز أن تهمة الطائفية مجرد فزاعة تستعمل لصالح مشروع #إيران وأحسن رد عليه هو حزم بسورية وحسم باليمن”.