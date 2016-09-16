سخر الأكاديمي الإماراتي الدكتور سالم المنهالي، أستاذ العلاقات الدولية والاعلام، من زيارة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد إلى الفاتيكان.

وكتب المنهالي، تغريدةً رصدتها “وطن” على حسابه في “تويتر”: “في موسم الحج المسلمون السنة يتجهون نحو مكة والشيعة نحو كربلاء و #محمد_بن_زايد إلى الفتيكان ولا أظن أن خطوته عابرة!!!!”.

في موسم الحج المسلمون السنة يتجهون نحو مكة والشيعة نحو كربلاء و #محمد_بن_زايد إلى الفتيكان ولا أظن أن خطوته عابرة!!!! — د. سالم المنهالي (@mnhal_s) ١٥ سبتمبر، ٢٠١٦

ونقلت وكالة انباء الامارات (وام) عن “بن زايد” قوله إنه حريص “على تعزيز العلاقات مع دولة الفاتيكان والتشاور معها انطلاقا من ايمانها بان العالم في حاجة الآن اكثر من اي وقت مضى الى مد جسور الحوار والتعاون بين مختلف الثقافات والاديان للتصدي لمثيري الفتن الدينية والطائفية والعنصرية، والسيطرة على نزعات التعصب الديني التي تهدد امن العالم واستقراره”.كما قال

وأضاف الاكاديمي الاماراتي: “#محمد_بن_زايد يزور البابا وإعلامه يحارب علماء الأمة ويمول بأموالنا #مؤتمر_الشيشان لمهاجمة السلفية وزيادة تفرقة الأمة”.

#محمد_بن_زايد يزور البابا وإعلامه يحارب علماء الأمة ويمول بأموالنا #مؤتمر_الشيشان لمهاجمة السلفية وزيادة تفرقة الأمة pic.twitter.com/Xxb1FCfGem — د. سالم المنهالي (@mnhal_s) ١٥ سبتمبر، ٢٠١٦

والزيارة هي الاولى على هذا المستوى التي يقوم بها مسؤول اماراتي الى الكرسي الرسولي منذ اقامة علاقات دبلوماسية بين الطرفين في 2007.