“وطن-خاص-وعد الأحمد” تداول ناشطون صوراً لأعلام أمريكية قيل إن تنظيم PYD (الذراع السوري لمنظمة بي كا كا) رفعها فوق عدد من المنازل والأبنية في مدينة تل أبيض الحدودية التابعة لمحافظة الرقة شمال شرقي سوريا، وتزامن ذلك مع حشود عسكرية تركية، وتحركات لآلياتها الثقيلة استعداداً لدخول تل أبيض ترافق ذلك مع معلومات تحدثت عن قيام تركيا بتجهيز مجموعات اسلامية من عرب وتركمان قرب الحدود لدخول المدينة تحت مسمى الجيش.

وأظهر شريط فيديو بُث على مواقع التواصل الاجتماعي عدد من الأعلام الأمريكية مرفوعة على سور منزل ريفي في بلدة “المنبطح” بريف مدينة تل أبيض، دون معرفة سبب رفعها حتى اللحظة بينما أكد ناشطون هناك أن عناصر من القوات الأمريكية المتمركزة هناك هم من أنزلوا علم PYD من ساريته ورفعوا العلم الامريكي مكانه، بعد أن غادرت وحدة من مليشيات صالح مسلم المكان (بناء البريد) تنفيذاً لأمر قائد الوحدة الامريكية.

وتعد هذه المرة هي الثانية التي ترفع فيها القوات الكردية الأعلام الأمريكية فوق المقرات والمنازل، حيث سبق ان رفعت العلم الامريكي على أسطح المنازل الواقعة بريف مدينة “منبج”، وذلك تفادياً لقصف تلك المنازل من قبل الطيران التركي، الذي كان يعمل على تغطية تقدم قوات المعارضة المدعومة تركياً باتجاه قرى جنوب جرابلس.

وتشير معلومات من داخل مدينة تل أبيض الحدودية السورية إلى أن “القوات الامريكية تنتشر بشكل موسع فيها, مدعمة بمروحيات عسكرية وسيارات الهمر تدعمها المدرعات الثقيلة وترفع اعلامها فوق العشرات من المقرات الامنية والعسكرية في المدينة وعلى المعبر الحدودي مع تركية”.