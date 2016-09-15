استنكر وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، تصريحات السفير الأمريكي لدى أنقرة، جون باس، بخصوص فصل 28 رئيس بلدية أغلبهم أكراد في تركيا.

وقال صويلو، للصحفيين، خلال زيارته لولاية طرابزون شمال البلاد: “يقول أحد السفراء إنه من الخطأ تعيين الحكومة أو الدولة 28 رئيس بلدية بسبب الإرهاب، وهذا يستدعي أن نسألكم عن الأسباب التي دفعتكم لقتل المسؤول عن هجوم 11 سبتمبر في أفغانستان؟ وماذا كان هدفكم من قتله؟”، في إشارة إلى أسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة.

وأضاف: “اليوم ننتظر من الدولة الحليفة (الولايات المتحدة) أن تُحذر هذا الشخص (السفير) بشكل صريح وواضح”.

وأردف صويلو، قائلا: “السفير الأمريكي، تجاوز حدوده وتصرف بشكل مغرور، ويجب على الدول الكبرى تجنب تعيين أشخاص صغار كسفراء لها، وخاصة في دول قوية كتركيا”.

ودعا سفير الولايات المتحدة لدى تركيا إلى التراجع عن تصريحاته المذكورة، وطالب واشنطن باتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الإطار، لافتا إلى أن هذا الأمر يُعد مطلبًا أساسيًا بالنسبة للشعب التركي وحكومته.

وفي وقت سابق، وجه سفير الولايات المتحدة لدى تركيا، جون باس، انتقادات لقرار فصل 28 رئيس بلدية تحت حجة دعمهم لرجل الأعمال فتح الله غولن.

تأتي تصريحات صويلو غداة هجوم شنه وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، على السفير الأمريكي، مطالبا اياه بأداء واجباته بـ”رزانة ومهنية.. وعدم التصرف كحاكم” في تركيا.