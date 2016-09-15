كثيرا ما تحدث معنا مواقف غريبة كالاستمتاع بمشاهدة افلام الرعب رغم ما تثيره من مشاعر الخوف والرهبة ! او رؤية اشخاص يستمتعون بالاهانة والتعذيب ولا نجد له تفسير!!

انها المازوخية او الماسوشية او الخضوعية احدى الانحرافات النفسية وتعني الحصول على المتعة عند تلقى التعذيب الجسدي او النفسي الواقع على ذات الشخص والتي تختلف عن السادية التي تعنى الاستمتاع بالايذاء الواقع على الطرف الاخر.

وبالطبع المازوخية مستويات منها الخفيفة والمتوسطة والشديدة فمشاهدة افلام الرعب التي يشاهدها عامة الناس او التسمية باسماء مستعارة ذات دلالات حزينة ( كملك الاحزان , دمعة قهر …)تعد من المستويات الخفيفة بينما جرح اليد وترك الجرح ينزف يعتبر من المستويات المتوسطة واخطرها على الاطلاق الذى يصل بالفرد الى الانتحار .

ويرجع السبب في حالة المازوخية الى خيالات غالبا ما تصاحب الفرد منذ الطفولة الى ان تتطور لممارسات فعلية ثم الادمان عليها , واشهر حالاتها المازوخية الجنسية وفيها لا يستطيع الفرد الاستمتاع الا اذا اتي الفعل مصحوبا باهانة لفظية او عنف جسدي و تنشاء نتيجة صدمات نفسية او تجارب جنسية مبكرة .