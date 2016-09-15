ذكرت صحيفة The Sun البريطانيّة أنّ المغنيّة أديل (28 عاماً) ستعتزل إحياء الجولات الموسيقيّة لمدّة 10 سنوات كي تمضي المزيد من الوقت مع ابنها أنجيلو.

ومن المفترض أن تُنهي أديل جولتها الموسيقيّة في شهر تشرين الثاني لكنّ الصحيفة أشارت إلى أنّها أخذت قرار الاعتزال بسبب دخول ابنها البالغ من العمر 3 سنوات المدرسة العام القادم.

ولا تريد أديل أن تُفوّت لحظة من مرحلة نمو ابنها لذا قامت بالخيار السهل وفق الصحيفة وهو اعتزال الجولات الموسيقيّة من أجله.

بالمقابل، نفى متحدّت باسم أديل أقاويل الصحيفة في حديثٍ إلى موقع الديلي مايل.