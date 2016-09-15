أدى احتواء كتاب مادة الجغرافيا، للصف الاول من المرحلة الإعدادية بالجزائر، على رسم يدرج إسرائيل بدل فلسطين في بيان “أكثر 10 مناطق كثافة سكانية في العالم”، إلى مطالبة نشطاء ومثقفون وسياسيون جزائريون، بإقالة وزيرة التعليم نورية بن غبريت.

كما طالبوا بسحب كتاب مادة الجغرافيا ، بسبب احتوائه على الرسم البياني، حيث أطلقوا حملة شرسة لإقالة الوزيرة بوصفها المسؤول الحكومي المباشر عن الأمر، في البلد الذي لا يعترف بإسرائيل.

من جانبها نددت حركة مجتمع السلم، أكبر الأحزاب المعارضة في البرلمان الجزائري في بيان لها، بما وصفته “انزلاق الحكومة التي تتجه بفضل وزيرتها للتعليم نورية بن غبريت إلى سلخ المدرسة من جذورها وتفريغها من كل انتماءاتها للإسلام والعروبة”.

وتساءل القيادي والنائب ناصر حمدادوش، في تصريحات صحفية، إن كان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ورئيس وزرائه عبد المالك سلال على علم بما وصفه بـ”المخطط التغريبي الذي يستهدف استئصال مدرسة الجزائريين وفق توجهات تتعارض مع ثوابت ثورة أول نوفمبر 1954 ودستور الجمهورية”.

وجدد حمدادوش الذي يشغل وظيفة المكلف بقطاع التعليم والتكوين في المكتب السياسي لحزبه، الدعوة إلى إخضاع الوزيرة ومسؤولي ديوان المطبوعات المدرسية للمحاسبة والمساءلة.