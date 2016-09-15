تعرضت ملكة جمال سوريا لعام 2016، لانتقادات قاسية، بعد أن وصفها كثيرون بأنها “عادية”، ولا تستحق اللقب، لكن ردت السورية من محافظة طرطوس نيلاي نوفل، على الانتقادات قائلة، إن الاختيار لا يتم فقط بحسب معايير الجمال وإن هناك معايير أخرى تحكم هذه المسابقات.

وعلقت ملكة جمال سوريا على حسابها الشخصي عبر مواقع التواصل قائلة: “معلش ياجماعة حقكن على، كنت أتمنى كون أحلا من هيك مشان أقدر أفرحكم، بس هي خلقة الله شو نعمل وأكيد في كتير بنات أحلا مني بمراحل يئوبروني بنات بلادي كلهن يجننو، بس لما انتخبوني مابس اتنحبو كشكل لأن طبعا في أحلا كتير، تقبلو اعتذاري معلش وكل عام وإنتوا بألف ألف خير والله يحمي سوريا وترجع أحلا من قبل”.