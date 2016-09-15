عانى الموسيقار اللبناني الكبير ملحم بركات منذ أشهر من مرض السرطان، إلا أنه فضل أن يبقي الأمر سرّا، لكن سوء حالته الصحية أدت إلى اكتشاف مدى ضراوة مرضه، حيث يرقد تحت تأثير “المورفين” في العناية المشددة في المستشفى.

وعند تلقي مواطنته الفنانة مي حريري من ميلانو الخبر، أخذت تنتحب وتبكي، وهي تردد: “يا حبيبي يا بيي يا خيي يا عمري يا نور عيوني يا أبو مجد” وتضيف :”أبو مجد يودعنا ولا يريد أن يعرف أحد بذلك”. وفقًا لما أوردته مجلة “الجرس”.

وأثار ملحم بركات خلال الفترة الماضية جدلاً، بعد أن هاجم خلال حفلٍ فنيّ اقامته بلدية بعبدا – اللويزة كل من لا يريد العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، موجهاً لهم شتائم وعبارات نابية.

وفي حفلٍ آخر، ضمن فعاليات مهرجان قرطبا، طَرَدَ ملحم بركات مصوراً صعد المسرح ليأخذ لقطاتٍ للفرقة الموسيقية التي تعزف خلفه.

وبعد أن وبّخ ملحم بركات المصوّر التابع للجنة المنظّمة للمهرجان أنزله عن المسرح قائلاً “هذه حفلات يدفع لها ملايين”.