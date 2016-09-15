يبدو أن عبد الخالق عبد الله مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد نسي المثل العربي الاصيل ” لا تعايرني ولا أعايرك.. الهم طايلني وطايلك”, ليخرج في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, عاتب فيها السعودية على مقال وزير الخارجية الايراني جواد ظريف الذي هاجم فيه السعودية.

وقال مستشار بن زايد الذي غاب عن ذهنه الجزر الاماراتية التي تسيطر عليها إيران في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن” عبر تويتر..” مقال ظريف وافق خط الجريدة والمزاج الامريكي المعادي للسعودية ويعكس اخفاق الحراك الدبلوماسي والاعلامي السعودي بأمريكا “.

مقال ظريف وافق خط الجريدة والمزاج الامريكي المعادي للسعودية ويعكس اخفاق الحراك الدبلوماسي والاعلامي السعودي بامريكا https://t.co/HFfMXKDLde — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) September 14, 2016

وأضاف عبدالله : “ظريف ليس وزير خارجية بل وزير اهبل متغطرس وجاهل يمثل نظام طائفي توسعي مارق ابتلانا الله نحن في الخليج العربي انه يعشعش على بعد 200 كيلو متر”.

6 ظريف ليس وزير خارجية بل وزير اهبل متغطرس وجاهل يمثل نظام طائفي توسعي مارق ابتلانا الله نحن في الخليج العربي انه يعشعش على بعد 200 كيلو متر — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) September 14, 2016

وكان وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، قد كتب مقالا في صحيفة “نيويورك تايمز”، مهاجما فيه المملكة العربية السعودية، بسلسلة من المزاعم والاتهامات.

وبدأ مستشار بن زايد يرصد بعض النقاط التي وردت في المقال اذ عددها على النحو التالي ” يقول جواد ظريف ان ايران تمد يدها للسعودية لمكافحة الارهاب”, معتبراً تلك التصريحات بمثابة افتراءات ضد السعودية.

5 بعد هذه الافتراءات ضد السعودية والاتهامات ضد الوهابية يقول جواد ظريف ان ايران تمد يدها للسعودية لمكافحة الارهاب. https://t.co/3zKIlvRwg6 — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) September 14, 2016

وتابع “جواد ظريف: السعودية تنفق مليارات $ لتصدير الوهابية لإفريقيا واسيا وامريكا ومدن اوروبا التي تعاني من الخطر الوهابي ”

4 جواد ظريف: السعودية تنفق مليارات $ لتصدير الوهابية لافريقيا واسيا وامريكا ومدن اوروبا التي تعاني من الخطر الوهابي https://t.co/3zKIlvRwg6 — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) September 14, 2016

وأسهب في رصده للنقاط الموجعة في مقال ظريف التي وصفها بالافتراءت حسب قوله ” جواد ظريف: الوهابية مسؤولة عن العنف الذي يستهدف المسيحيين واليهود واليزيديين والشيعة وحتى المعتدلين من السنة “.

3 جواد ظريف: الوهابية مسؤولة عن العنف الذي يستهدف المسيحيين واليهود واليزيديين والشيعة وحتى المعتدلين من السنة https://t.co/3zKIlvRwg6 — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) September 14, 2016

واضاف ” جواد ظريف: لا يمكن القضاء على الارهاب بدون القضاء على الوهابية التي هي القاعدة وداعش وجبهة النصرة وبوكو حرام “.

2 جواد ظريف: لا يمكن القضاء على الارهاب بدون القضاء على الوهابية التي هي القاعدة وداعش وجبهة النصرة وبوكو حرام. https://t.co/3zKIlvRwg6 — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) September 14, 2016

وبعد كل تلك النقاط التي رصدها علق على تغريدة للاعلامي السعودي جمال خاشقجي المقرب من البلاط الملكي بالقول ” مقال ظريف وافق خط الجريدة والمزاج الامريكي المعادي للسعودية ويعكس اخفاق الحراك الدبلوماسي والاعلامي السعودي بأمريكا “.