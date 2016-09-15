يبدو أن مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد نسي المثل العربي الاصيل ” لا تعايرني ولا أعايرك.. الهم طايلني وطايلك”, ليخرج في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, عاتب فيها على مقال وزير الخارجية الايراني الذي هاجم فيه السعودية.

 

وقال الذي غاب عن ذهنه الجزر الاماراتية التي تسيطر عليها في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن” عبر تويتر..” مقال ظريف وافق خط الجريدة والمزاج الامريكي المعادي للسعودية ويعكس اخفاق الحراك الدبلوماسي والاعلامي السعودي بأمريكا “.

وأضاف عبدالله : “ظريف ليس وزير خارجية بل وزير اهبل متغطرس وجاهل يمثل نظام طائفي توسعي مارق ابتلانا الله نحن في الخليج العربي انه يعشعش على بعد 200 كيلو متر”.

وكان وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، قد كتب مقالا في صحيفة “ تايمز”، مهاجما فيه المملكة العربية السعودية، بسلسلة من المزاعم والاتهامات.

 

وبدأ مستشار بن زايد يرصد بعض النقاط التي وردت في المقال اذ عددها على النحو التالي ” يقول جواد ظريف ان تمد يدها للسعودية لمكافحة الارهاب”, معتبراً تلك التصريحات بمثابة افتراءات ضد السعودية.

وتابع “جواد ظريف: السعودية تنفق مليارات $ لتصدير الوهابية لإفريقيا واسيا وامريكا ومدن اوروبا التي تعاني من الخطر الوهابي ”

وأسهب في رصده للنقاط الموجعة في مقال ظريف التي وصفها بالافتراءت حسب قوله ” جواد ظريف: الوهابية مسؤولة عن العنف الذي يستهدف المسيحيين واليهود واليزيديين والشيعة وحتى المعتدلين من السنة “.

واضاف ” جواد ظريف: لا يمكن القضاء على الارهاب بدون القضاء على الوهابية التي هي القاعدة وداعش وجبهة النصرة وبوكو حرام “.

وبعد كل تلك النقاط التي رصدها علق على تغريدة للاعلامي السعودي جمال خاشقجي المقرب من البلاط الملكي بالقول ” مقال ظريف وافق خط الجريدة والمزاج الامريكي المعادي للسعودية ويعكس اخفاق الحراك الدبلوماسي والاعلامي السعودي بأمريكا “.