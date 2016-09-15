 

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر رجلا يمر أمام من دون أن يتوقف ليصافحه مثل بقية ضيوف الملك.

 

وقال مغردون إن الرجل يمني، وذهب بعضهم إلى أنه رئيس بعثة الحج اليمنية.

 

وأحدث الفيديو ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي اذ جرى تداوله بشكل كبير على مدار الايام القليلة الماضية..

 

 

وكان الملك سلمان قد استقبل الاثنين شخصيات حكومية ورؤساء في حفل الاستقبال السنوي، مشددا على رفضه تسيس شعيرة الحج، حسب صحيفة عكاظ.

 