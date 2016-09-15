تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر رجلا يمر أمام العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز من دون أن يتوقف ليصافحه مثل بقية ضيوف الملك.

وقال مغردون إن الرجل يمني، وذهب بعضهم إلى أنه رئيس بعثة الحج اليمنية.

حاج يمني يمر من أمام الملك سلمان ولا يسلم عليه

و الملك سلمان يلتفت اليه مستغرباً !

أتوقع حوثي ؟ pic.twitter.com/tw8q3khJDc — ضمير الامة السعودي (@yuself0) September 15, 2016

وأحدث الفيديو ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي اذ جرى تداوله بشكل كبير على مدار الايام القليلة الماضية..

وكان الملك سلمان قد استقبل الاثنين شخصيات حكومية ورؤساء وفود الحجاج في حفل الاستقبال السنوي، مشددا على رفضه تسيس شعيرة الحج، حسب صحيفة عكاظ.

@yuself0 يده مقطوعة وسلم بالوقوف — رامي السويدي (@Ramiaswedi) September 15, 2016