“وطن-خاص”- كتب وعد الأحمد” غافلت فتاة أنيقة بائعة سوبر ماركت لحظة انشغالها مع زبون في الخارج في مدينة دمياط المصرية وانتشلت مبلغاً من حقيبة يدها قبل أن تلقي بها خلف الطاولة.

وأظهر شريط فيديو تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي اللصة وهي تدخل مع امرأة وطفل وتبدأ بشراء أكياس من الشيبس، وبعد أن نقدت المرأة البائعة ثمن المشتريات بدأت الفتاة بالنظر إلى البائعة بريبة وكأنها تتحين انشغالها، وعندها جاء زبون ليشتري غرضاً من براد السوبر ماركت المركون خارجاً فخرجت إليه البائعة لتلبية طلبه، فاقتربت الفتاة وراء الطاولة وانتشلت حقيبة يد صغيرة بدأت بفتحها وإفراغ مافيها من أموال وعندما استدارت البائعة لتعود إلى مكانها خبأت الزبونة اللصة الحقيبة إلى جانبها قبل أن تلقي بها خلف الطاولة دون أن تنبه البائعة.