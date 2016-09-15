أطلقت شركة “آبل” للتكنولوجيا جهازها الجديد “آيفون7” بميزات جديدة, ولعل أبرز هذه الميزات إضافة سلسلة جديدة من الألوان إلى العائلة. فصارت الألوان خمسة هي الذهبي والوردي والفضي، إضافة إلى الأسود والأسود الفحمي. لكن هذه الألوان تخفي عيباً فيها.

ويتميز اللون الأخير بلمعانه وتميزه، وتصنيعه المختلف، لكنه يعاني كذلك من مشكل حذرت منه “آبل” نفسها.

وأوضحت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، أن اللون الأخير قد جاء مختلفاً عن غيره؛ فهو من الألمنيوم المصقول وأكثر حصرية. إلا أن الشركة قد حذّرت من وجود مشكل فيه يتعلق بالخدوش.

ونقلت الصحيفة عن مستخدمين، أن “آبل” قد حذرتهم مسبقاً من أن الهاتف الجديد سريع الخدش. وهذا يعني أن المستخدمين سيكونون مضطرين إلى حماية هاتفهم الجديد بوضعه في غلاف خاص، والذي قد يخفي جمالية الهاتف، التي أنفقوا الأموال من أجل إبرازها.

وقالت “آبل” عبر رسالة لها نشرتها على موقعها إن “هاتف ‘آيفون7’ قد تم طليه بأوكسيد الألمنيوم وتم تلميعه عبر عملية دقيقة من تسع مراحل”.

وتابعت الشركة أن “سطح الهاتف قوي مثل غيره من الأجهزة، لكنه قد يتعرض إلى خدوش دقيقة مع كثرة الاستخدام، لذا ننصحكم بابتياع واحدة من الأغلفة المتاحة لحماية هاتفكم”.