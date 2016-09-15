رفضت واشنطن منح الرئيس السوداني “عمر البشير” تأشيرة لدخول أراضيها، للمشاركة في أعمال الجمعية العامة لـ”الأمم المتحدة” في نيويورك.

من جهتها، نفت الخرطوم أن يكون غياب البشير عن قمة زعماء دول الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا “إيغاد” التي استضافتها العاصمة الصومالية مقديشو بسبب مخاوف في شأن قرار “المحكمة الجنائية الدولية” بتوقيفه.

وسبق أن أعلن البشير أنه سيشارك في اجتماعات الجمعية العامة لـ”الأمم المتحدة”، لكن الولايات المتحدة تباطأت في منحه تأشيرة دخول لأراضيها.

وسيترأس وزير الخارجية إبراهيم غندور الوفد السوداني المشارك في الدورة الـ71 لاجتماعات الجمعية العامة لـ«الأمم المتحدة» في نيويورك تحت عنوان: «قمة الأمم المتحدة المعنية باللاجئين والمهاجرين»، نيابة عن «البشير».

وقال «غندور» إن الحوار مع الولايات المتحدة مستمر على كل المستويات، لافتا إلى أنه سيزور واشنطن في هذا الإطار.

وجدد سعي الخرطوم إلى بناء علاقات جيدة مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الحوار مستمر مع واشنطن على كل المستويات، سواء عبر السفارة الأمريكية في السودان أو وزارة الخارجية.

وأوضح «غندور» أن «البشير» غاب عن قمة زعماء دول «إيغاد» في مقديشو التي عقدت لمناقشة الأوضاع في جنوب السودان، معتذرا لأن الموعد غير مناسب إذ تصادف مع ثاني أيام عيد الأضحى، كما تلقت الحكومة السودانية رسالة رسمية من أمانة سر هيئة «إيغاد» تفيد بتأجيل القمة، وعندما تمسكت القيادة الصومالية بعقدها في موعدها كلف السودان سفيره في مقديشو بالمشاركة نيابة عن «البشير».

وأكد «غندور أن «البشير» سافر قبل شهرين إلى جيبوتي وفي مطارها قوتان أمريكية وفرنسية. وكان وزير خارجية الصومال «عبدالسلام عمر» قال إن سبب غياب «البشير» عن قمة «إيغاد» يعود إلى أن حضوره يشكل انتهاكا لأمر القبض الصادر من «المحكمة الجنائية الدولية» بحقه.