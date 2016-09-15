ابلغ القيادي البارز في حركة فتح والسلطة الفلسطينية عزام الأحمد اوساط رسمية أردنية قبل يومين بانه لم يقصد المملكة الأردنية الهاشمية تحديدا عندما تحدث عن “الجغرافيا التي تحاول السيطرة على القرار الفلسطيني”.

واثارت تعليقات علنية للقيادي الأحمد –حسب رأي اليوم- حول محاولة بعض العواصم العربية الإحتكام للجغرافيا للتأثير في مصير الشعب الفلسطيني والتدخل في شئونه غضبا عارما وسط اوساط القرار الأردني .

وحصلت مراجعات رسمية للسلطة بعد تصريح الأحمد .

لكن الأخير نقل لمسئولين اردنيين القول بانه لم يقصد الأردن بل مصر الكبرى التي ترتبط بحدود جغرافية مع قطاع غزة .

ويبدو ان محاولة الأحمد تهدئة غضب عمان أخفقت في تحقيق مرادها.