ذكرت مجلة “ذي إيكونوميست” أن حالات الطلاق بين 2004 و2014 بلغت 20 في المئة بالنسبة للمتزوجين الجدد في العراق.

وجرى تسجيل أكثر من 4000 حالة طلاق في هذا البلد خلال شهري حزيران/ يونيو وتموز/ يوليو لهذه السنة، تضيف المجلة.

وقال مختصون في علم الاجتماع إن الدراما التركية التي تبث على شاشات الفضائيات العربية والتي تلقى شعبية كبيرة في أوساط العائلات العراقية، وتصور الرجال يتعاملون مع زوجاتهم برومانسية غير معهودة في المجتمعات العربية، تشكل سببا كبيرا في حالات الطلاق، وفق ذي إيكونوميست.

وتبث هذه المسلسلات، وفق المجلة، قصصا عن زوجات جميلات يطلقن أزواجهن، وهي صورة مختلفة عن الصورة المعهودة للمرأة الشريرة في الدراما العربية التي تطلق زوجها وتنحرف عن طريق الحياة العائلية.

وتابعت ذي إيكونوميست أن قصص الطلاق في الدراما التركية ألهمت العديد من النساء العراقيات اللواتي أصبحن يطلبن الطلاق لأتفه الأسباب.

وتابع مغردون أسباب ارتفاع حالات الطلاق في العراق:

نسبة الطلاق في العراق كبيره جدا

بسبب عدم تكافوا الرجل او المرأه

ترى الرجل مثقف والمرأه اميه او

بالعكس او هو غني وهيه فقيره #لن_اتزوج_حتي — عدنان حسين (@adnanalnassri1) September 13, 2016

مقال في الإيكونومست تصاعد نسبة الطلاق في العراق الأسباب الفقر، ازوجين من مذهبين مختلفين و؟ المسلسلات التركية التي علمت المرأة حقوقها — Isam al Khafaji (@IsamalKhafaji) September 14, 2016