أدلت قاتلة والدها بقرية قصر الباسل في محافظة الفيوم، باعترافات مثيرة، بعدما سلمت نفسها لمركز شرطة إطسا، خوفا من الفتك بها.

الفتاة وهي مطلقة، قالت صراحة إن والدها “س. ع. ع”، ظل يعاشرها معاشرة الأزواج، بعد طلاقها منذ عامين، وهي لا تستطيع أن تبوح بسرها، خوفا من الفضيحة.

وفي ثاني أيام العيد، حاول أن يعتدي على أختها الصغرى (15 سنة)، إلا أنها واجهته فأوسعها ضربا، وبعد معرفة سبب المشاجرة لم تتمالك نفسها، فجلبت سكينًا من المطبخ، وانهالت عليه طعنا، حتى ارتمى على الأرض، فهشمت رأسه بحجر كبير. حسب بوابة القاهرة.

وكان اللواء قاسم حسين، مدير أمن الفيوم، تلقى بلاغًا من مستشفى إطسا المركزي، يفيد بوصول “س.ع. ع” (فلاح)، إلى قسم الاستقبال مصاب في الرأس، من جسم صلب، وبعدة طعنات متفرقة بالجسد، ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل إسعافه.