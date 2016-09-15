اقترحت طفلة سعودية، تعيش في ألمانيا، إدراج الحجاب في قائمة الرموز التعبيرية (إيموجي)، التي تطورها شركة يونيكود التكنولوجية.

وأرسلت ريوف الحميضي، وعمرها 15 عاما، مقترحًا إلى شركة يونيكود، غير ربحية، التي تراجع وتطور رموزًا تعبيرية جديدة.

ووفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، نال اقتراح الحميضي دعم، ريديت أليكسيس أوهانان، أحد مؤسسي منتدى المحادثة على الانترنت. وإذا تمت الموافقة عليه، فإنه سيكون متوفرًا في عام 2017.

ويأتي هذا المقترح بينما تشهد العديد من الدول الأوروبية جدلا بشأن الحجاب الإسلامي، بمختلف أشكاله، وعلاقته بالحرية الدينية، والمساواة، والتقاليد العلمانية، وحتى الخوف من الإرهاب.

وقد أرسلت ريوف مقترحها إلى شركة يونيكود، بعدما قرأت تقريرًا عن تصميم الرموز التعبيرية، وساعدها عضو في إحدى اللجان الفرعية بالشركة في إعداد مقترح بطريقة رسمية.

وقالت ريوف في رسالتها إلى الشركة “في عصر الرقمنة، أصبحت الصور عنصرًا حاسمًا في التواصل، وبالنظر إلى حجم الاختلافات في العالم، يجب أن يكون لنا تمثيل فيه، وعليه فإننا نقترح إضافة رمز تعبيري (إيموجي) بالحجاب”.

واستضاف فضاء “روديت” للمحادثة على الانترنت نقاشًا بشأن مقترح ريوف، وأتاح لمستخدميه فرصة مناقشة فكرة الطفلة السعودية.

وتعتزم لجنة التصميم تقديم نسخة نهائية لشركة يونيكود في نوفمبر/ تشرين الثاني.