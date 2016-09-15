تداول ناشطون سوريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لطبيب بريطاني يدعى ديفيد نوت، وهو يشرف على عملية جراحية في عبر خدمة .

 

وبحسب الفيديو الذي نشرته هيئة الإذاعة البريطانية “BBC”، ورصدته “وطن”، فإن الجراحين السوريين اتصلوا من مستشفى في حلب مع الطبيب نوت؛ للمساعدة في إجراء عملية صعبة ومعقدة، لمصاب تعرض لانفجار مما سبب له كسورا في الفك.

وقال الطبيب نوت أنه أشرف على تدريب هؤلاء الجراحين في في وقت سابق، في حين وجه أحد الأطباء بعد نجاح العملية الشكر للطبيب البريطاني الذي لولاه لما استطاعوا إجراء هذه العملية المعقدة.