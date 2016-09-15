تداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو لشادي حسين، المراسل السابق لبرنامج «أبلة فاهيتا»، يكافح من خلاله فكرة التحرش بطريقة جديدة.

وظهر «شادي» عبر الفيديو برفقه أحد أصدقائه بمنطقة وسط البلد، ويحمل شنطة بداخلها «بيض»، ويسأل الشباب: «كام مرة اتحرشت بالبنت في العيد»،ليجيب الشاب ثم يعاقبه صديق شادي بخبطة في راسه بالبيضة مما يثير اندهاش الشاب .

وتصدر الفيديو قائمة التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حاول شادي الظهور بأسلوبه وطريقته الكوميدية التي اشتهر بها.

وجدير بالذكر ان شادي حسين مراسل برنامج أبلة فاهيتا كان قد نشر فيديو الواقي الذكرى الشهير وقد تعرض لهجوم كبير كان سيعرضه للسجن.