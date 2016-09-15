 

تداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي في ، فيديو لشادي حسين، المراسل السابق لبرنامج «أبلة فاهيتا»، يكافح من خلاله فكرة بطريقة جديدة.

 

وظهر «شادي» عبر الفيديو برفقه أحد أصدقائه بمنطقة وسط البلد، ويحمل شنطة بداخلها «»، ويسأل الشباب: «كام مرة اتحرشت بالبنت في العيد»،ليجيب الشاب ثم يعاقبه صديق شادي بخبطة في راسه بالبيضة مما يثير اندهاش الشاب .

 

وتصدر الفيديو قائمة التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حاول شادي الظهور بأسلوبه وطريقته الكوميدية التي اشتهر بها.

 

وجدير بالذكر ان مراسل برنامج أبلة فاهيتا كان قد نشر فيديو الواقي الذكرى الشهير وقد تعرض لهجوم كبير كان سيعرضه للسجن.