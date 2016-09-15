في واقعة تعكس ما يتعرض له العامل المصري من ذل وهوان على يد الكفيل في المملكة العربية السعودية، عثرت قوات حرس الحدود المصرية على جثة شاب متعفنة ومتحللة لهيكل عظمى في جزيرة “تيران” التي تنازلت عنها مصر لصالح السعودية، وبجانبه مئات الريالات متناثرة حول جسده، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية ورخصة قيادة مصرية وسعودية.

وقال الدكتور رفيق عادل، مفتش الصحة بشرم الشيخ، أن الجثة تعود إلى الشاب “محمد سعد محمود”، 37 عاما، من محافظة الشرقية مركز ههيا، ويعمل سائق، موضحا أن أسباب الوفاة ترجع إلى الإرهاق الشديد من السباحة والجوع والعطش الذي أصاب الشاب بعد أيام من تواجده على الجزيرة، وفقل لما صرح به لصحيفة “المصري اليوم”.

من جانبه قال اللواء أحمد فاروق، مدير مباحث شرم الشيخ، إن هناك بلاغا من شقيق المتوفي منذ شهور بهروب شقيقه من الكفيل السعودي، والقدوم نحو جزيرة “تيران”، مشيرا إلى أنه كان متواصلًا مع شقيقه عن طريق الموبايل ثم فقد الاتصال بعد نفاد شحن التليفون المحمول من الشاب الهارب، وقد قامت الشرطة وقوات حرس الحدود بالبحث عنه في الجزيرة بعد بلاغ شقيقه ولم تتوصل إليه.

كما كشف خالد خضير، أحد الصيادين بجزيرة “تيران”، بأن حرس الحدود السعودي كان يبحث منذ شهور عن شاب مصري هارب من كفيله ودون جواز سفر.

من جانبها باشرت نيابة شرم الشيخ برئاسة عمر شاهين، التحقيق بإشراف المستشار محمد عبدالسلام، المحامى العام لنيابات جنوب سيناء، في أسباب وفاة الشاب وانتداب الطب الشرعي لمعرفة الاسباب وإخطار أهله لتسلم الجثة ودفنه.