“وطن-خاص”- كتب وعد الأحمد”- قدّم ساحر في المسرح الاستعراضي بالحديقة الدولية في القاهرة يوم الأربعاء فقرة خداع سحرية أذهلت المحتفلين بعيد الأضحى.

حيث بدا ساحر في شريط فيديو بُث على (اليوتيوب) وهو يقطع يد فتاة بسكين حادة دون أن تصاب بأي أذى أو تصرخ، وسط تشجيع وتصفيق من الحضور الذي غصّ به المسرح، وبدت الفتاة أمام لافتة قماشية كُتب عليها “المسرح السحري الاستعراضي”، وحينما تمد الفتاة يدها اليمنى يقوم الساحر بتمرير سكين طويلة عليها لتبدو وكأن السكين تغرز فيها.

وظهرت الفتاة وهي تغطي عينيها بيدها وتنظر إلى يد الساحر ضاحكة ثم يتناول الساحر منديلاً ورقياً ويضمد به الجرح الوهمي.