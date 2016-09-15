تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تظهر فيه فتاة صماء، تسمع صوت والدتها للمرة الأولى، بعد زراعتها قوقعة للأذن.

وتظهر في الفيديو لحظات مؤثرة، حين أجهشت بالبكاء فتاة تدعى بريانا سادلر (13 عاما)، عندما سمعت صوت والدتها.

وبحسب ما تداوله الناشطون، فإن الفتاة -وهي تنحدر من مدينة هيوستن في ولاية تكساس الأمريكية- حصلت على زرع لقوقعة جديدة لها، وذلك بعد سنوات من المعارك القانونية في المحاكم، على خلفية قوقعة فاسدة وُضعت لها في سن الثامنة.

وتظهر بريانا في مقطع الفيديو مع إحدى العاملات التقنيات في مركز السمع والنطق في هيوستن، تحاول ضبط القوقعة، فتعمد إلى تشغيل جهاز السمع، ثم تعدّل الصوت وتسأل بريانا إذا كانت تسمع جيدا، فتجيبها الأخيرة “نعم” وهي تبتسم وتضحك.

وكان رد فعلها الأفضل فور سماعها لصوت والدتها التي سألتها: “هل تسمعين صوتي؟”، فضحكت بريانا قائلة: “نعم” وأجهشت بالبكاء.