تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لرئيس الاتحاد العالمي للطرق الصوفية، ، قال فيه أن “اليهود والنصارى طالما أنهم يقولون: لا إله إلا الله”.

 

وبحسب الفيديو الذي رصدته “وطن”، أوضح أبو العزائم في معرض حديثه عن نسيج المجتمع المصري المسلم والذي يضم عدا كبيرا من النصارى، أن “الصوفية هم أقرب المسلمين إلى المسيحيين”.

 

واتهم أبو العزائم الإسلاميين الذين يتكونون من السلفيين والإخوان حسب زعمه، بالاعتداء على الكنائس في ، وفي المقابل دعا جميع شعوب دول العالم الحر إلى دعم الصوفية.