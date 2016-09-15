تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لرئيس الاتحاد العالمي للطرق الصوفية، محمد علاء الدين أبو العزائم، قال فيه أن “اليهود والنصارى مسلمون طالما أنهم يقولون: لا إله إلا الله”.

وبحسب الفيديو الذي رصدته “وطن”، أوضح أبو العزائم في معرض حديثه عن نسيج المجتمع المصري المسلم والذي يضم عدا كبيرا من النصارى، أن “الصوفية هم أقرب المسلمين إلى المسيحيين”.

واتهم أبو العزائم الإسلاميين الذين يتكونون من السلفيين والإخوان حسب زعمه، بالاعتداء على الكنائس في مصر، وفي المقابل دعا جميع شعوب دول العالم الحر إلى دعم الصوفية.