تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، مقطع فيديو لرئيس الوزراء الهندي “ناريندرا مودي”، وهو يقطع خطابا حماسيا كان يلقيه على انصاره احتراما للآذان.

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، يظهر رئيس الوزراء الهندي “مودي” وهو يٌلقي خطاباً مهماً في إحدى الاقاليم الهندية، حيث تفاجأ بسماع صوت الاذآن من مسجد قريب، فما كان منه إلا ان توقف وأنزل المايكرفونات احتراماً لهذا الاذان.

وأظهر الفيديو ان “مودي” الذي يعتنق الديانة الهندوسية وانتخب في العام 2014 رئيساً للوزراء في الهند، استمر صامتا حتى نهاية الآذان، وهو يشير لانصار بالتزام الصمت.