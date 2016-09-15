قضت محكمة أميركية بالسجن 4 سنوات لرجل في ولاية أريزونا، تسبب في وفاة طفله الرضيع بعد أن نسيه في السيارة 7 ساعات في يوم صيفي حار في منطقة فينيكس. وأفادت وثائق قضائية أن الأب، ويدعى دانييل بي جراي (32 عاما) ترك رضيعه الذي لم يتجاوز عمره ثلاثة أشهر في السيارة العام الماضي، وذهب لتفقد العمل في حانة بمدينة فينيكس في ولاية أريزونا في يوم عطلته، ثم تعاطى الماريجوانا.

وعندما عاد الأب إلى السيارة لأخذ بعض الأوراق وجد رضيعه ميتا. وأخبر الأب الشرطة التي وصلت إلى مكان الحادث أنه ترك الرضيع بمفرده في السيارة نحو 7 ساعات.

وقام مسعفون بقياس درجة حرارة الرضيع، وكانت 42 درجة مئوية وأعلنت وفاته في مستشفى قريب. وبالاتفاق مع ممثلي الادعاء أقر جراي باتهامات القتل وإساءة معاملة الأطفال. وتعد فينيكس من أشد المناطق حرارة في الولايات المتحدة، وقال ممثلون للادعاء إنهم يحققون في 3 قضايا أخرى مماثلة.

وقال ممثلون للادعاء إنه ترك عمداً طفله، داخل سيارة حتى مات، بسبب حرارة الجوّ، لأنه كان يرغب في حياة بلا أطفال. ووجد القاضي فرانك كوكس سبباً محتملاً لتهمة القتل والقسوة، الموجهة إلى الأب، بعدما استمع إلى أدلة على أن المتهم تبادل أحاديث غرامية مع نساء، عندما كان في العمل، بينما ابنه يموت داخل السيارة.

وتوصل فريق التحقيق إلى أن الأب القاسي بحث في “غوغل”، أثناء ترك ابنه يلقى مصيره، عن عدد الساعات الكافية لقتل حيوان داخل سيارة.