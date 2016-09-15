رأت داليا زيادة، مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، أن رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي يبني دولة ديمقراطية قوية ودائمة.

وقالت في تدوينة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “اليوم يحتفل العالم باليوم العالمي للديمقراطية، وموضوع هذا العام هو التنمية المستدامة ودعم أجندة 2030”.

وأضافت: “أرى هنا تَغيُّر في رؤية العالم لأولوية المسارات المؤدية للديمقراطية، واعتراف بأن التحول الديمقراطي السليم لا يمكن أن يحدث عبر مسار الحقوق المدنية والسياسية فقط، ويؤكد بُعد نظر الرئيس السيسي حين تَبنّى سياسة تحول ديمقراطي في مصر تعطي الأولوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية كأساس لبناء دولة ديمقراطية قوية ودائمة”.