قالت مصادر فلسطينية إن حركة تدرس إجراء تعديلات على نظامها الداخلي الخاص، المتعلق بطريقة إجراء الانتخابات وصلاحيات رئيس المكتب السياسي وأعضاء المكتب ومجلس شورى الحركة، ومكان إقامة رئيس المكتب كذلك، قبل الانتخابات المرتقبة نهاية العام الحالي، وذلك بهدف تمكين من قيادة المكتب السياسي.

 

وأفادت المصادر بأنه مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي لرأس الهرم في حركة حماس وترشيح إسماعيل هنية، وموسى أبو مرزوق، لخلافة في رئاسة المكتب السياسي لحماس، تبذل بقيادة قائد فيلق القدس ، مساعي حثيثة لاستثمار لصالحها والعمل على أن ينتخب إسماعيل هنية، مرشح سليماني المفضل، لقيادة الحركة والمقرب من طهران وخصوصًا بعد تسريب محادثة ، والتي اتهم فيها إيران بالكذب فيما يخص دعمها لحماس. وفق ما ذكرت صحيفة “”.

 

أضافت المصادر أن سليماني كان قد كلف، قبل نحو شهر، أحد مقربيه بفيلق القدس ليتولى مهمة التنسيق مع الحركات والتنظيمات الأصولية الفلسطينية، كالجهاد الإسلامي وحماس والصابرين.