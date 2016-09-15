قالت مصادر فلسطينية إن حركة حماس تدرس إجراء تعديلات على نظامها الداخلي الخاص، المتعلق بطريقة إجراء الانتخابات وصلاحيات رئيس المكتب السياسي وأعضاء المكتب ومجلس شورى الحركة، ومكان إقامة رئيس المكتب كذلك، قبل الانتخابات المرتقبة نهاية العام الحالي، وذلك بهدف تمكين إسماعيل هنية من قيادة المكتب السياسي.

وأفادت المصادر بأنه مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي لرأس الهرم في حركة حماس وترشيح إسماعيل هنية، وموسى أبو مرزوق، لخلافة خالد مشعل في رئاسة المكتب السياسي لحماس، تبذل إيران بقيادة قائد فيلق القدس قاسم سليماني، مساعي حثيثة لاستثمار انتخابات حماس لصالحها والعمل على أن ينتخب إسماعيل هنية، مرشح سليماني المفضل، لقيادة الحركة والمقرب من طهران وخصوصًا بعد تسريب محادثة موسى أبو مرزوق، والتي اتهم فيها إيران بالكذب فيما يخص دعمها لحماس. وفق ما ذكرت صحيفة “الشرق الأوسط”.

أضافت المصادر أن سليماني كان قد كلف، قبل نحو شهر، أحد مقربيه بفيلق القدس ليتولى مهمة التنسيق مع الحركات والتنظيمات الأصولية الفلسطينية، كالجهاد الإسلامي وحماس والصابرين.