سخر القيادي السابق في حملة الرئيس المصري ،عبد الفتاح السيسي الانتخابية، حازم عبد العظيم ، مما تناولته وسائل الإعلام المصرية، حول تطلع المرشحة عن الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية، هيلاري كلينتون، للقاء الرئيس السيسي ، خلال مشاركته في أعمال الدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال عبد العظيم في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”: “كلينتون تعرب عن ترقبها للقاء السيسي .طبعا هى متعشمة في الإفراج عن قائد الاسطول السادس اللي أسره اللواء عبعاطي ! عند انص يا كلينتون “.
كلينتون تعرب عن ترقبها للقاء السيسي .طبعا هى متعشمة في الإفراج عن قائد الاسطول السادس اللي أسره اللواء عبعاطي ! عند انص يا كلينتون :)) #مصر
— ارض النفاق والطرمخة (@Hazem__Azim) September 14, 2016
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