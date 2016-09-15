سخر القيادي السابق في حملة الرئيس المصري ،عبد الفتاح السيسي الانتخابية، حازم عبد العظيم ، مما تناولته وسائل الإعلام المصرية، حول تطلع المرشحة عن الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية، هيلاري كلينتون، للقاء الرئيس السيسي ، خلال مشاركته في أعمال الدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال عبد العظيم في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”: “كلينتون تعرب عن ترقبها للقاء السيسي .طبعا هى متعشمة في الإفراج عن قائد الاسطول السادس اللي أسره اللواء عبعاطي ! عند انص يا كلينتون “.