قالت الفنانة بوسي، إنها عندما حضرت إلى القاهرة كان عمرها 19 عاما، وتزوجت من أحد أصحاب الملاهي الليلية، ولم تكن تعرفه، وتزوجته في غضون أسابيع.

وأشارت بوسي، في حوارها ببرنامج «معكم»، على قناة «سي بي سي»، إلى أنها أخطأت عندما تزوجت هذا الشخص، وتتمنى أن تمحو فترة عملها في شارع الهرم من تاريخها لو استطاعت.

وأضافت بوسي، انها اكتسبت خبرة قراءة البشر في عملها بشارع الهرم، وكشفت أن والدتها كانت مغنية وكانت تعمل معها أثناء إقامتها بالزقازيق.

وقالت المطربة الشعبية بوسي إنها غير راضية عن عملها في شارع الهرم خلال بدايتها الفنية.

وأضافت بوسي، خلال لقائها ببرنامج «معكم»، تقديم الإعلامية منى الشاذلي المذاع على فضائية «cbc»: “فترة شارع الهرم هي أسوأ فترات حياتي، والشيء الوحيد الذي ربحته من هذه الفترة هي فرقتي الموسيقية التي تعمل معي الآن”.