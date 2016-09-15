مع إعلان الجريدة الرسمية لقانون القيمة المضافة الذي أقره الرئيس المصري عبد الفتاح ، وتناقل أنباء عن زيادة أسعار بطاقات الشحن مسبقة الدفع بنسبة 22.5%، انطلقت دعوات غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة بمقاطعة شركات الهاتف المحمول.

 

وأطلق ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” هاشتاجا بعنوان: “”، دعوا خلاله الجميع لمقاطعة شراء خطوط شحن الهواتف المحمولة، معلنين رفضهم لارتفاع الأسعار بهذا الشكل الجنوني.

 

وفي تعليقها على ارتفاع اسعار بطاقات الشحن علقت الناشطة “أرتميس” عبر الهاشتاج قائلة: “رأيى اننا حرفيا مانشتريش كروت شحن لمدة شهر. ملعون ابو الموبايلات ومش الطبيعي ان الضريبة بالكامل يستحملها المشترى #قاطعوا_كروت_الشحن”.

أما المغرد “سيد الشوادفي” فغرد قائلا: “#قاطعوا_كروت_الشحن عشان ترجع لسعرها تاني”.

من جانبه قال المغرد “عبد الحميد”: “#قاطعوا_كروت_الشحن هما عارفين اننا شعب مابيعرفش يتحد وياخد قرار جماعي عشان كدا محدش بيقدر عليهم”.