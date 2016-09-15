مع إعلان الجريدة الرسمية لقانون القيمة المضافة الذي أقره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتناقل أنباء عن زيادة أسعار بطاقات الشحن مسبقة الدفع بنسبة 22.5%، انطلقت دعوات غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة بمقاطعة شركات الهاتف المحمول.

وأطلق ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” هاشتاجا بعنوان: “#قاطعوا_كروت_الشحن”، دعوا خلاله الجميع لمقاطعة شراء خطوط شحن الهواتف المحمولة، معلنين رفضهم لارتفاع الأسعار بهذا الشكل الجنوني.

وفي تعليقها على ارتفاع اسعار بطاقات الشحن علقت الناشطة “أرتميس” عبر الهاشتاج قائلة: “رأيى اننا حرفيا مانشتريش كروت شحن لمدة شهر. ملعون ابو الموبايلات ومش الطبيعي ان الضريبة بالكامل يستحملها المشترى #قاطعوا_كروت_الشحن”.

رأيى اننا حرفيا مانشتريش كروت شحن لمدة شهر. ملعون ابو الموبايلات ومش الطبيعى ان الضريبة بالكامل يستحملها المشترى #قاطعوا_كروت_الشحن — ☥ارتميس (@LadyNourie) September 12, 2016

أما المغرد “سيد الشوادفي” فغرد قائلا: “#قاطعوا_كروت_الشحن عشان ترجع لسعرها تاني”.

#قاطعوا_كروت_الشحن عشان ترجع لسعرها تاني — sayed elshawadfy (@Elshawadfe) September 15, 2016

من جانبه قال المغرد “عبد الحميد”: “#قاطعوا_كروت_الشحن هما عارفين اننا شعب مابيعرفش يتحد وياخد قرار جماعي عشان كدا محدش بيقدر عليهم”.